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ООН і ЄС закликають не допустити появи ядерних матеріалів на "чорних ринках"

ООН і ЄС закликають не допустити появи ядерних матеріалів на "чорних ринках"

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 квітня. УНН. Європейський союз і ООН виступили з ініціативою щодо запобігання актів ядерного тероризму, загроза яких цілком реальна. Їх спільний проект покликаний зміцнити законодавчу базу і прикордонний контроль, а також налагодити канали обміну інформацією. Про це повідомляє УНН з посиланням прес-службу ООН.

"Ризик того, що терористи можуть отримати доступ до ядерних і радіоактивних матеріалів - серйозна загроза людству, міжнародному миру і безпеці. На жаль, ми знаємо, що ймовірність попадання таких матеріалів до рук терористів реальна", - заявив на церемонії відкриття заходу Володимир Воронков, глава Контртерористичного Управління Організації Об'єднаних Націй.

Автори ініціативи - ООН і ЄС - закликали всі країни ратифікувати і в повній мірі виконувати Міжнародну конвенцію про боротьбу з актами ядерного тероризму. Вона була прийнята Генеральною Асамблеєю ООН в 2005 році. На сьогоднішній день Конвенцію ратифікували 115 держав.

Спільний проект буде здійснюватися протягом наступних трьох років. Європейський союз прийняв рішення виділити на його фінансування 5 мільйонів євро. В ООН неодноразово підкреслювали, що держави повинні зміцнити міжнародне співробітництво з тим, щоб забезпечити збереження ядерних та інших радіоактивних матеріалів і не допустити їх потрапляння на "чорні ринки".

Як повідомляв УНН, вчора пройшло 33 роки з дня Чорнобильської катастрофи.

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