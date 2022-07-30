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ООН готова отправить экспертов для расследования гибели украинских защитников в Еленовке

ООН готова отправить экспертов для расследования гибели украинских защитников в Еленовке

Киев • УНН

 • 151063 просмотра

КИЕВ. 30 июля. УНН. Всемирная Организация Объединенных Наций заявила о готовности расследовать теракт в оккупированной Еленовке Донецкой области, в ходе которого погибли украинские защитники. Кроме того, ООН готова направить на место группу экспертов для расследования. Об этом пишет La repubblica, передает УНН.

Цитата

“В связи с недавней трагедией в тюрьме в Еленовке мы готовы направить группу экспертов, способных провести расследование с разрешения сторон”, — заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак в ходе брифинга.

Детали

Прессек ООН также заявил, что Организация Объединенных Наций полностью поддерживает инициативы Международного комитета Красного Креста в эвакуации раненых из Еленовки в Донецкой области.

Добавим

В Международном комитете Красного Креста указали, что сделали запрос на доступ для определения состояния здоровья и состояния всех находившихся на месте во время нападения людей, а также на эвакуацию всех раненых из Еленовки.

Украина начала процедуру возвращения тел погибших украинских военнослужащих в Еленовке Донецкой области в результате теракта рф.

Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными призвал российские власти немедленно предоставить списки погибших и раненых украинских защитников в результате теракта в Еленовке Донецкой области.

Контекст

По данным ГУР Минобороны, на территории бывшей исправительной колонии №120 в городе Еленовка на временно оккупированной территории Донецкой области, которая сейчас используется как место содержания украинских военнопленных, произошел мощный взрыв. В результате взрыва было разрушено помещение, где находились пленные украинцы.

Взрывы произошли на территории промзоны в новом помещении, которое должно было быть специально оборудовано для содержания пленных, выведенных из "Азовстали". Оборудование здания закончилось 2 дня назад, после чего в него перевели часть удерживаемых украинских защитников.

В Генеральном штабе ВСУ сообщили, что российские войска намеренно обстреляли колонию во временно оккупированной Еленовке Донецкой области, где находились украинские пленные.

По данным Офиса Генпрокурора, погибло около 40 человек, получили ранения –130.

СБУ перехватила телефонные разговоры, в которых оккупанты подтверждают, что именно российские войска виновны в этой трагедии.

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