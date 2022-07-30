ООН готова відправити експертів для розслідування загибелі українських захисників в Оленівці
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Світова Організація Об'єднаних Націй заявила про готовність розслідувати теракт в окупованій Оленівці Донецької області, під час якої загинули українські захисники. Окрім того, ООН готова направити на місце групу експертів для розслідування. Про це пише La repubblica, передає УНН.
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“У зв'язку з нещодавньою трагедією у в'язниці в Оленівці ми готові направити групу експертів, здатних провести розслідування з дозволу сторін”, — заявив заступник офіційного представника генсека ООН Фархан Хак під час брифінгу.
Деталі
В ООН також заявили, що Організація Об'єднаних Націй повністю підтримує ініціативи Міжнародного комітету Червоного Хреста щодо евакуації поранених з Оленівки на Донеччині.
Додамо
У Міжнародному комітеті Червоного Хреста вказали, що зробили запит на доступ для визначення стану здоров'я та стану всіх людей, що знаходилися на місці під час нападу, а також на евакуацію всіх поранених з Оленівки.
Україна розпочала процедуру повернення тіл загиблих українських військовослужбовців в Оленівці Донецької області внаслідок теракту росії.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими закликав російську владу негайно надати списки загиблих та поранених українських захисників внаслідок теракту в Оленівці Донецької області.
Контекст
За даними ГУР Міноборони, на території колишньої виправної колонії №120 у місті Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області, яка зараз використовується як місце утримання українських військовополонених, стався потужний вибух. Внаслідок вибуху було зруйновано приміщення, де перебували полонені українці.
Вибухи сталися на території промзони у новому приміщенні, яке мало бути спеціально обладнане для утримання полонених, виведених з "Азовсталі". Обладнання будівлі закінчилося 2 дні тому, після чого до нього перевели частину українських захисників, що утримуються.
У Генеральному штабі ЗСУ повідомили, що російські війська навмисно обстріляли колонію у тимчасово окупованій Оленівці Донецької області, де перебували українські полонені.
За даними Офісу Генпрокурора, загинуло близько 40 осіб, отримали поранення –130.
СБУ перехопила телефонні розмови, в яких окупанти підтверджують, що саме російські війська винні у цій трагедії.