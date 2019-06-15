ООН: до 2050 году количество пожилых людей удвоится

По данным ООН, примерно каждый шестой пожилой человек в мире подвергается плохому обращению. Население планеты стареет, а значит проблема будет приобретать все больший масштаб.

"Глобальная численность людей в возрасте 60 лет и старше увеличится с 900 миллионов человек в 2015 году примерно до 2 миллиардов человек в 2050 году", - отметили в ООН.

При этом жестокое обращение, как указывают эксперты, часто приводит к серьезным физическим травмам и долгосрочным психологическим последствиям. Речь идет о глобальной социальной проблеме, которая касается миллионов жителей планеты и заслуживает внимания международного сообщества.

Напомним, по данным ООН, в мире эксплуатируют труд 152 миллионов детей.