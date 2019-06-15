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ООН: до 2050 году количество пожилых людей удвоится

Киев • УНН

 • 11955 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Численность людей в возрасте 60 лет и старше увеличится с 900 миллионов человек в 2015 году примерно до 2 миллиардов человек в 2050 году. Такие данные приводят в ООН по случаю Всемирного дня распространения информации о злоупотреблениях в отношении пожилых людей, который отмечается 15 июня, передает УНН.

ООН: до 2050 году количество пожилых людей удвоится

По данным ООН, примерно каждый шестой пожилой человек в мире подвергается плохому обращению. Население планеты стареет, а значит проблема будет приобретать все больший масштаб.

"Глобальная численность людей в возрасте 60 лет и старше увеличится с 900 миллионов человек в 2015 году примерно до 2 миллиардов человек в 2050 году", - отметили в ООН.

При этом жестокое обращение, как указывают эксперты, часто приводит к серьезным физическим травмам и долгосрочным психологическим последствиям. Речь идет о глобальной социальной проблеме, которая касается миллионов жителей планеты и заслуживает внимания международного сообщества.

Напомним, по данным ООН, в мире эксплуатируют труд 152 миллионов детей.

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