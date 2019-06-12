В мире эксплуатируют труд 152 миллионов детей

Почти половина из этих детей выполняют трудовые повинности в опасных условиях. Более 70 ребят задействованы на сельскохозяйственных работах.

Большинство из детей, труд которых используется несмотря на запрет детского труда, проживают, по оценкам UNICEF, в Африке - 72 миллиона. В Азии говорится об эксплуатации 62 миллионов детей.

По данным UNICEF, с 2000 до 2016 года количество детей, труд которых использовался незаконно, уменьшилась на 100 млн. Однако за последние три года темпы уменьшения замедлились. В Детском фонде ООН отмечают, что важным инструментом борьбы с детским трудом является доступ к школьному образованию.

Использование детского труда, то есть привлечение детей к работе на регулярной основе, считается формой эксплуатации и признается незаконным. Конвенция о правах ребенка гарантирует защиту детей от экономической эксплуатации и от выполнения опасной работы или являющейся препятствием для получения образования.

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