ООН: до 2050 року кількість людей похилого віку подвоїться

КИЇВ. 15 червня. УНН. Чисельність людей у віці 60 років і старше збільшиться з 900 мільйонів осіб в 2015 році приблизно до 2 мільярдів людей у 2050 році. Такі дані наводять в ООН з нагоди Всесвітнього дня розповсюдження інформації про зловживання щодо осіб похилого віку, який відзначається 15 червня, передає УНН.