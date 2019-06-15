ООН: до 2050 року кількість людей похилого віку подвоїться
Київ • УНН
КИЇВ. 15 червня. УНН. Чисельність людей у віці 60 років і старше збільшиться з 900 мільйонів осіб в 2015 році приблизно до 2 мільярдів людей у 2050 році. Такі дані наводять в ООН з нагоди Всесвітнього дня розповсюдження інформації про зловживання щодо осіб похилого віку, який відзначається 15 червня, передає УНН.
За даними ООН, приблизно з кожною шостою літньою людиною у світі погано поводяться. Населення планети старіє, а значить проблема набуватиме все більшого масштабу.
"Глобальна чисельність людей у віці 60 років і старше збільшиться з 900 мільйонів осіб у 2015 році приблизно до 2 мільярдів осіб у 2050 році", - відзначили в ООН.
При цьому жорстоке поводження, як вказують експерти, часто призводить до серйозних фізичних травм і довгострокових психологічних наслідків. Йдеться про глобальну соціальну проблему, яка стосується мільйонів жителів планети і заслуговує на увагу міжнародної спільноти.
Нагадаємо, за даними ООН, у світі експлуатують працю 152 мільйонів дітей.