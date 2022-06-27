ООН: из-за COVID-изоляции и легализации возросло употребление каннабиса

Детали

В докладе Управления ООН по наркотикам и преступности отмечается, что каннабис уже давно является самым распространенным наркотиком в мире и это потребление растет, в то время, как на рынке он становится все более сильным по содержанием тетрагидроканабинола (ТГК).

Различные штаты США легализовали немедицинское использование каннабиса, начиная с Вашингтона и Колорадо в 2012 году. Уругвай легализовал его в 2013 году, как и Канада в 2018 году. Остальные страны принимали аналогичные шаги.

“Легализация каннабиса, вероятно, ускорила тенденции к числу сообщений о ежедневном употреблении этого наркотика. В то время, как рост потребления каннабиса среди подростков практически не изменился, среди молодых взрослых наблюдается рост потребления сильнодействующих веществ”, — говорится в докладе.

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Также в докладе говорится, что в 2020 году около 284 миллионов человек (5,6 процента населения мира) употребляли такие наркотики, как героин, кокаин, амфетамин или экстази. Из них 209 миллионов человек употребляли каннабис.

"Периоды изоляции во время пандемии COVID-19 способствовали росту потребления каннабиса в 2020 году. Увеличилась доля людей с психическими расстройствами и самоубийств, связанных с регулярным употреблением каннабиса", - отмечается в докладе.

В 2020 году производство кокаина достигло рекордного уровня, также данные об изъятии за 2021 год свидетельствуют о выходе за пределы двух основных рынков – Северной Америки и Европы – в Африку и Азию.

Отмечается, что опиоиды остаются наиболее смертоносными наркотиками, а фентанил привел к новому рекорду смертности от передозировки в США: предварительная оценка на 2021 год составляет 107 622 человека.

Напомним

Кабинет министров Украины поддержал законопроект о регулировании обращения конопли в медицинских целях, научной и научно-технической деятельности.