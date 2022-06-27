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ООН: через COVID-ізоляцію та легалізацію зросло вживання канабісу

ООН: через COVID-ізоляцію та легалізацію зросло вживання канабісу

Київ • УНН

 • 93432 перегляди

КИЇВ. 27 червня. УНН. В ООН заявили, що ізоляція через COVID-19 та легалізація викликала зростання регулярного вживання канабісу, підвищуючи ризик депресії та самогубств. Про це повідомляє УНН з посиланням на DW.

Деталі

У доповіді Управління ООН з наркотиків і злочинності зазначається, що канабіс вже давно є найпоширенішим наркотиком у світі і це споживання зростає, в той час, як на ринку він стає все більш сильний за вмістом тетрагідроканабінола (ТГК).

Різні штати США легалізували немедичне використання канабісу, починаючи з Вашингтона і Колорадо в 2012 році. Уругвай легалізував його в 2013 році, як і Канада в 2018 році. Інші країни приймали аналогічні кроки.

“Легалізація канабісу, ймовірно, пришвидшила тенденції до числа повідомлень про щоденне вживання цього наркотику. У той час, як зростання споживання канабісу серед підлітків практично не змінилася, серед молодих дорослих спостерігається зростання споживання сильнодіючих речовин”, — йдеться в доповіді.

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Також у доповіді йдеться, що у 2020 році близько 284 мільйонів осіб (5,6 відсотка населення світу) вживали такі наркотики, як героїн, кокаїн, амфетамін чи екстазі. З них 209 мільйонів людей вживали канабіс.

"Періоди ізоляції під час пандемії COVID-19 сприяли зростанню споживання каннабісу у 2020 році. Збільшилася частка людей із психічними розладами та самогубств, пов'язаних із регулярним вживанням канабісу", - наголошується у доповіді.

Як зазначається, у 2020 році виробництво кокаїну досягло рекордного рівня, також дані про вилучення за 2021 рік свідчать про вихід за межі двох основних ринків – Північної Америки та Європи – до Африки та Азії.

Наголошується, що опіоїди залишаються найбільш смертоносними наркотиками, а фентаніл призвів до нового рекорду смертності від передозування в США: попередня оцінка на 2021 рік становить 107 622 особи.

Нагадаємо 

Кабінет міністрів України підтримав законопроект щодо регулювання обігу конопель в медичних цілях, науковій та науково-технічній діяльності.

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