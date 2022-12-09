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ООН: беларусь готова разрешить Украине экспортировать зерно через свою территорию

ООН: беларусь готова разрешить Украине экспортировать зерно через свою территорию

Киев • УНН

 • 851661 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. беларусь готова пропустить через свою территорию украинское зерно для дальнейшего экспорта продукции из литовских портов, говорится в заявлении генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, передает УНН.

Детали

Гутерриш провел встречу с заместителем министра иностранных дел беларуси юрием амбразевичем.

Когда было объявлено о соглашении, амбразевич повторил просьбу разрешить его стране экспортировать удобрения, на которые сейчас распространяются санкции.

Что было раньше

беларусь является крупнейшим производителем и экспортером калия, который в основном транспортируется по железной дороге в Клайпедский порт, а затем переправляется морем в другие пункты назначения.

В августе прошлого года США объявили о санкциях против белорусских калийных заводов, которые вступили в силу 8 декабря и действуют до сих пор. Литовская железная дорога расторгла контракт на перевозку белорусского калия, в результате чего беларусь вынуждена искать другие маршруты.

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