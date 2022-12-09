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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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ООН: білорусь готова дозволити Україні експортувати зерно через свою територію

ООН: білорусь готова дозволити Україні експортувати зерно через свою територію

Київ • УНН

 • 851662 перегляди

КИЇВ. 10 грудня. УНН. білорусь готова пропустити через свою територію українське зерно для подальшого експорту продукції з литовських портів, йдеться у заяві генерального секретаря ООН Антоніу Гутерреша, передає УНН.

Деталі

Гутерреш провів зустріч із заступником міністра закордонних справ білорусі юрієм амбразевичем.

Коли було оголошено про угоду, Амбразевич повторив прохання дозволити його країні експортувати добрива, на які зараз поширюються санкції.

Що було раніше

білорусь є найбільшим виробником та експортером калію, який в основному транспортується залізницею до Клайпедського порту, а потім переправляється морем до інших пунктів призначення.

У серпні минулого року США оголосили про санкції проти білоруських калійних заводів, які набули чинності 8 грудня та діють досі. Литовська залізниця розірвала контракт на перевезення білоруського калію, внаслідок чого білорусь змушена шукати інші маршрути.

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