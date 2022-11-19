Внучка Джо Байдена Наоми выйдет замуж в Белом доме: детали

Детали

28-летняя невеста работает юристом и живет в Белом доме вместе с женихом, 25-летним Питером Нилом, выпускником юридического факультета, родом из Джексон-Хоул, штат Вайоминг, и сейчас работает в юридическом центре Джорджтаунского университета по национальному праву. Они познакомились в 2018 году.

Церемония назначена на 11 часов утра по местному времени на Южной лужайке Белого дома. За церемонией последует обед для членов семьи и свадебная вечеринка в Белом доме, которая завершится вечерним приемом с десертом и танцами.

Это первая часть праздничных выходных для Байдена, который в воскресенье отметит свое 80-летие в кругу семьи.

Директор по связям с общественностью Элизабет Александр заявила, что семья Байденов оплатит свадебные мероприятия, которые будут проходить в Белом доме, "в соответствии с другими частными мероприятиями, организованными первой семьей, и в соответствии с традициями предварительных свадебных торжеств в Белом доме при предыдущих администрациях".

В отличие от некоторых прошлых подобных церемоний торжества будут закрыты для средств массовой информации.

"Наоми и Питер попросили, чтобы их свадьба была закрыта для СМИ, и мы уважаем их пожелания. Это то, что пара решила", - заявила журналистам в пятницу представитель Белого дома Карин Жан-Пьер.

Дополнение

С тех пор как бывший президент США Джон Адамс переехал в недавно построенный Белый дом в 1800 году, на 18 свадьбах там обычно присутствовали только члены семьи президента и первой леди. Согласно Исторической ассоциации Белого дома, эта традиция началась в 1812 году, когда Люси Пэйн Вашингтон, сестра первой леди Долли Мэдисон, вышла замуж за помощника судьи Верховного суда Томаса Тодда.

Гровер Кливленд был единственным президентом, женившимся в Белом доме.

Наоми Байден – дочь сына президента Хантера Байдена и его первой жены Кэтлин Буле.