Онука Джо Байдена Наомі вийде заміж у Білому домі: деталі

ukru
Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки
05:30 • 67675 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 81897 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 117982 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 147116 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 193847 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 206441 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 408858 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 230078 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 196535 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 371143 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2 м/с
95 %
747 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

"Солдати просять не гроші, а зброю": духовний радник Трампа відвідав Бучу

31 березня, 22:41 • 74202 перегляди

росія навряд чи погодиться на "повне і безумовне припинення вогню" протягом трьох тижнів – ISW

31 березня, 23:57 • 73295 перегляди

Мирна угода: Трамп пригрозив путіну посиленням санкцій, якщо той "не виконає це завдання"

1 квітня, 00:25 • 74831 перегляди

"Трудомісткий процес": у кремлі кажуть, що росія та США працюють над мирним планом для України

03:26 • 64974 перегляди

Трамп висловив розчарування Україною та угодою щодо рідкоземельних мінералів

03:40 • 73461 перегляди
Публікації

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

05:30 • 67704 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 408886 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 371160 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 583190 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 710093 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ілон Маск

Марін Ле Пен

Андрій Єрмак

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Львів

Європа

Реклама
УНН Lite

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

06:11 • 11901 перегляди

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 90829 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 126916 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 211135 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 236173 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Онука Джо Байдена Наомі вийде заміж у Білому домі: деталі

Онука Джо Байдена Наомі вийде заміж у Білому домі: деталі

Київ • УНН

 • 855619 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Наомі Байден, онука президента США Джо Байдена і першої леді Джилл Байден, має вийти заміж у суботу, і це буде 19-й раз в історії, коли Білий дім використовувався для весілля. Про це УНН пише посилаючись на Reuters.

Деталі

28-річна наречена працює юристом і живе в Білому домі разом з нареченим, 25-річним Пітером Нілом, випускником юридичного факультету, який родом із Джексон-Хоул, штат Вайомінг, і зараз працює в юридичному центрі Джорджтаунського університету з національного права . Вони познайомилися у 2018 році.

Церемонія призначена на 11 годину ранку за місцевим часом на Південній галявині Білого дому. За церемонією послідує обід для членів сім'ї та весільна вечірка у Білому домі, яка завершиться вечірнім прийомом із десертом та танцями.

Це перша частина святкових вихідних для Байдена, який у неділю відзначить своє 80-річчя у родинному колі.

Директор зі зв'язків з громадськістю Елізабет Александр заявила, що сім'я Байденів сплатить весільні заходи, які відбуватимуться у Білому домі, "відповідно до інших приватних заходів, організованих першою сім'єю, та відповідно до традицій попередніх весільних урочистостей у Білому домі за попередніх адміністрацій".

На відміну від деяких минулих подібних церемоній урочистості будуть закриті для засобів масової інформації.

"Наомі та Пітер попросили, щоб їхнє весілля було закрите для ЗМІ, і ми поважаємо їхні побажання. Це те, що пара вирішила", - заявила журналістам у п'ятницю представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

Доповнення

Відколи колишній президент США Джон Адамс переїхав до нещодавно побудованого Білого дому в 1800 році, на 18 весіллях там зазвичай були присутні лише члени сім'ї президента і першої леді. Згідно з Історичною асоціацією Білого дому, ця традиція почалася в 1812 році, коли Люсі Пейн Вашингтон, сестра першої леді Доллі Медісон, вийшла заміж за помічника судді Верховного суду Томаса Тодда.

Гровер Клівленд був єдиним президентом, який одружився у Білому домі.

Наомі Байден – дочка сина президента Хантера Байдена та його першої дружини Кетлін Буле.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$83,006.20
Золото
$3,160.40
Tesla
$258.01
Brent
$74.88
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,841.57