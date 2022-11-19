Онука Джо Байдена Наомі вийде заміж у Білому домі: деталі

Деталі

28-річна наречена працює юристом і живе в Білому домі разом з нареченим, 25-річним Пітером Нілом, випускником юридичного факультету, який родом із Джексон-Хоул, штат Вайомінг, і зараз працює в юридичному центрі Джорджтаунського університету з національного права . Вони познайомилися у 2018 році.

Церемонія призначена на 11 годину ранку за місцевим часом на Південній галявині Білого дому. За церемонією послідує обід для членів сім'ї та весільна вечірка у Білому домі, яка завершиться вечірнім прийомом із десертом та танцями.

Це перша частина святкових вихідних для Байдена, який у неділю відзначить своє 80-річчя у родинному колі.

Директор зі зв'язків з громадськістю Елізабет Александр заявила, що сім'я Байденів сплатить весільні заходи, які відбуватимуться у Білому домі, "відповідно до інших приватних заходів, організованих першою сім'єю, та відповідно до традицій попередніх весільних урочистостей у Білому домі за попередніх адміністрацій".

На відміну від деяких минулих подібних церемоній урочистості будуть закриті для засобів масової інформації.

"Наомі та Пітер попросили, щоб їхнє весілля було закрите для ЗМІ, і ми поважаємо їхні побажання. Це те, що пара вирішила", - заявила журналістам у п'ятницю представник Білого дому Карін Жан-П'єр.

Доповнення

Відколи колишній президент США Джон Адамс переїхав до нещодавно побудованого Білого дому в 1800 році, на 18 весіллях там зазвичай були присутні лише члени сім'ї президента і першої леді. Згідно з Історичною асоціацією Білого дому, ця традиція почалася в 1812 році, коли Люсі Пейн Вашингтон, сестра першої леді Доллі Медісон, вийшла заміж за помічника судді Верховного суду Томаса Тодда.

Гровер Клівленд був єдиним президентом, який одружився у Білому домі.

Наомі Байден – дочка сина президента Хантера Байдена та його першої дружини Кетлін Буле.