Онтопсихолог: путин - жизненный банкрот с комплексом "большого брата" и внутренними бессилием

путин давно предал свой жизненный проект, то есть то, что в онтопсихологии называется Онто Ин-се и являющееся основой основ в духовном и психическом развитии человека.

«Онто Ин-се, если очень просто – дух, то, что заложено в нас природой. Это то, что отличает нас от любого другого живого существа. Это абсолютно уникальный код, своеобразная психологическая ДНК. Уникальный набор способностей, склонностей, талантов, которые есть только в этом человеке и не повторяются больше ни в ком другом», - поясняет Любченко.

Психолог считает, полномасштабное вторжение в Украину и все теперешние действия российского президента – следствие предательства им своего проекта.

«Не этой войной он предал себя. Это уже следствие. Он себя раньше предал, и мы сейчас, к сожалению, являемся теми, кто «выгребает» на себе следствия этого. Но не только мы одни, потому что то, что будет дальше с россией, и те процессы, которые будут там происходить, – неизвестно, кто ещё будет больше «выгребать», - считает Любченко.

Психолог отметила, что ей сложно сказать, когда именно путин предал свой жизненный проект, но факт в том, что он испытывает внутреннее бессилие, вызывающее агрессию.

«Не могу сказать, где и в какой момент это произошло, потому что он мне был не интересен. россия - и россия, а в этот их нездоровый фанатизм по поводу путина я никогда глубоко не вникала. Но могу констатировать определенный факт: он двадцать с лишним лет у власти. Он чуть ли не богатейший человек в мире, и он умирает от неизлечимой болезни. Что он испытывает внутри? Полное бессилие. Бессилие противостоять реальности жизни в нём самом. Это психосоматика. Человек так заболевает, когда те выборы и действия, которые он совершает, идут вразрез с его проектом. Он проиграл себя. Не перед лицом социума, а перед лицом жизни. Рак, с психологической точки зрения, – это то же самое, что и банкротство. Он витальный банкрот (с лат. vita – жизнь – ред.). Богатство и власть с собой в могилу не заберешь. А вот когда теряешь контакт со своим жизненным началом (Онто Ин-се) - внутри сознания начинается ад», - поясняет Любченко.

По мнению онтопсихолога, путин проживает жесточайшую фрустрацию от осознания проигрыша жизни, своего близкого конца.

«Человек в таком состоянии безысходности испытывает сильную агрессию, направленную вовне – все виноваты! Он не в состоянии признать свою ошибочность и что-то изменить. Он будет обрушиваться с агрессией и обвинениями на внешний мир. Это психологическая компенсация. Умирающий, проигравший себя перед лицом жизни старик с огромной властью и ресурсами в руках - что он делает? Он куражится, бесится от внутреннего бессилия и несостоятельности, от осознания неизбежности своего близкого конца, и в тумане агрессивности и мании величия, заполонивших его мозг, развязывает войну в Украине, грозит всему миру ядерной кнопкой и устраивает репрессивный «сталинский режим» в собственной стране. Это психологическая агония», - уверена Любченко.

Она отмечает, что такие люди, как путин, не бывают внутренне реализованными и смелыми.

«Соответственно, сказать, что он счастливый, реализованный человек – я не могу. Безусловно, внутри него патологические процессы. Трус ли он? Скорее всего, да. По типологии негативной мужской психологии, предложенной профессором Менегетти, он – «большой брат». Такие мужчины страшатся своей глубокой внутренней пустоты, пряча ее за социальной властью», - поясняет онтопсихолог.

Любченко напомнила его выступление на последнем параде к 9 мая – больной и старый человек, потерявший интерес к жизни. Человек, выступавший на параде, действительно боялся.

«Это считывается. Он говорит нужное, но внутреннего интереса к игре уже нет абсолютно. Они проиграют – потому что проиграл он внутри. У него идет разочарование процессом, который он сам и начал, интерес к этому пропал», - уверена эксперт.

По мнению психолога, путин будет продолжать проявлять агрессию – он ведь большой и страшный. Всю стратегию управления страной и влияние на мир он выстраивал с позиции силы, проявляя себя как доминанту. И такой человек не способен признать свою ошибку.

«Внутри него проблема: не способен признать ошибку, ибо признание того, что он ошибся с нападением на Украину, ставит крест на нём, как на политике, на лидере, на человеке, который двадцать с лишним лет выстраивал определенный образ», - поясняет психолог.

И хотя мир видит, что «король-то голый», внутри россии еще остается значительная часть населения, которая верит в силу и мощь царя.

«За счёт информационной блокады и информационной манипуляции, того, что идёт сейчас обработка всей россии… Умных, думающих, адекватных, и еще молодежь, которая интернетом пользуются, – не больше 30% населения. Они понимают, что на самом деле происходит. А 70 процентов – это человеческая масса, простите меня за такой термин, но у них продолжается культ путина, который создавался долгое время. Он-то и играет сейчас эту роль в большей степени перед ними, а не перед другим миром», - уверена Любченко.

Психолог считает, что мы увидим крах его «социального тела», ведь он предал свой жизненный проект и весь замысле Жизни – начал уничтожать народы во имя удовлетворения своей патологической психологической потребности.

«Жизнь всегда восстанавливает свое равновесие», - резюмирует Любченко.

Детальнее читайте в интервью Онтопсихолог: путин совершил ошибку задолго до вторжения в Украину