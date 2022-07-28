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Онтопсихолог: путін - життєвий банкрут із комплексом "великого брата" та внутрішнім безсиллям

Онтопсихолог: путін - життєвий банкрут із комплексом "великого брата" та внутрішнім безсиллям

Київ • УНН

 • 325344 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Президент росії путін – вітальний банкрут, який розуміє, що програв, і спрямовує назовні агресію, викликану внутрішнім безсиллям. Таку думку висловила в інтерв'ю УНН онтопсихолог Ольга Любченко.

путін давно зрадив свій життєвий проект, тобто те, що в онтопсихології називається Онто Ін-се і є основою основ у духовному та психічному розвитку людини.

«Онто Ін-се, якщо дуже просто – дух, те, що закладено у нас природою. Це те, що відрізняє нас від будь-якої іншої живої істоти. Це абсолютно унікальний код, своєрідна психологічна ДНК. Унікальний набір здібностей, схильностей, талантів, які є тільки в цій людині і не повторюються більше ні в кому іншому», - пояснює Любченко.

Психолог вважає, що повномасштабне вторгнення в Україну і всі теперішні дії російського президента – є наслідок зради ним свого проекту.

«Не цією війною він зрадив себе. Це вже наслідок. Він себе раніше зрадив, і ми зараз, на жаль, є тими, хто «вигрібає» на собі наслідки цього. Але не тільки ми одні, бо те, що буде далі з росією, і ті процеси, які відбуватимуться там, – невідомо, хто ще більше «вигрібатиме», - вважає Любченко.

Психолог зазначила, що їй складно сказати, коли саме путін зрадив свій життєвий проект, але факт у тому, що він відчуває внутрішнє безсилля, що викликає агресію.

«Не можу сказати, де і в який момент це сталося, тому що він мене не цікавив. росія - і росія, а в цей нездоровий фанатизм з приводу путіна я ніколи глибоко не вникала. Але можу констатувати певний факт: він двадцять з лишком років при владі. Він чи не найбагатша людина у світі, і він помирає від невиліковної хвороби. Що він відчуває усередині? Повне безсилля. Безсилля протистояти реальності життя в ньому самому. Це – психосоматика. Людина так занедужує, коли ті вибори та дії, які вона робить, йдуть урозріз із його проектом. Він програв себе. Не перед обличчям соціуму, а перед життям. Рак, з психологічної точки зору, – це те саме, що й банкрутство. Він вітальний банкрут (з лат. vita – життя – ред.). Багатство та владу з собою в могилу не забереш. А от коли втрачаєш контакт зі своїм життєвим началом (Онто Ін-се) – усередині свідомості починається пекло», – пояснює Любченко.

На думку онтопсихолога, путін проживає найжорстокішу фрустрацію від усвідомлення програшу життя, свого близького кінця.

«Людина у такому стані безвиході відчуває сильну агресію, спрямовану назовні – усі винні. Він не може визнати свою помилковість і щось змінити. Він обрушуватиметься з агресією та звинуваченнями на зовнішній світ. Це психологічна компенсація. Вмираючий, старий, що програв себе перед обличчям життя, з величезною владою і ресурсами в руках - що він робить? Він куражиться, біситься від внутрішнього безсилля та неспроможності, від усвідомлення неминучості свого близького кінця, і в тумані агресивності та манії величі, що заполонили його мозок, розв'язує війну в Україні, загрожує всьому світу ядерною кнопкою та влаштовує репресивний «сталінський режим» у своїй країні. Це психологічна агонія», – впевнена Любченко.

Вона зазначає, що такі люди, як путін, не бувають внутрішньо реалізованими та сміливими.

«Відповідно, сказати, що він щаслива, реалізована людина – я не можу. Безперечно, всередині нього патологічні процеси. Чи боягуз він? Швидше за все, так. За типологією негативної чоловічої психології, запропонованої професором Менегетті, він – «великий брат». Такі чоловіки бояться своєї глибокої внутрішньої порожнечі, ховаючи її за соціальною владою», - пояснює онтопсихолог.

Любченко нагадала його виступ на останньому параді до 9 травня – хвора та стара людина, яка втратила інтерес до життя. Людина, яка виступала на параді, справді боялася.

«Це зчитується. Він каже потрібне, але внутрішнього інтересу до гри вже немає абсолютно. Вони програють – тому що він програв всередині. У нього йде розчарування процесом, який він сам і почав, інтерес до цього зник», - впевнена експерт.

На думку психолога, путін буде продовжувати проявляти агресію – адже він великий і страшний. Усю стратегію управління країною і впливом на світ він вибудовував з позиції сили, проявляючи себе як домінанту. І така людина не здатна визнати свою помилку.

«Усередині нього проблема: не здатен визнати помилку, бо визнання того, що він помилився з нападом на Україну, ставить хрест на ньому, як на політикові, на лідерові, на людині, яка двадцять з лишком років вибудовувала певний образ», - пояснює психолог.

І хоча світ бачить, що «король голий», всередині росії ще залишається значна частина населення, яка вірить в силу і міць царя.

«За рахунок інформаційної блокади та інформаційної маніпуляції, того, що йде зараз обробка всієї росії… Розумних, думаючих, адекватних, і ще молодь, яка користуються інтернетом, – не більше ніж 30% населення. Вони розуміють, що насправді відбувається. А 70 відсотків – це людська маса, вибачте мені за такий термін, але в них продовжується культ путіна, який створювався довгий час. Він-то і грає зараз цю роль більше перед ними, а не перед іншим світом», - впевнена Любченко.

Психолог вважає, що ми побачимо крах його «соціального тіла», адже він зрадив свій життєвий проект і весь задум Життя – почав знищувати народи в ім'я задоволення своєї патологічної психологічної потреби.

«Життя завжди відновлює свою рівновагу», – резюмує Любченко.

Детальніше читайте в інтерв'ю Онтопсихолог: путін зробив помилку задовго до вторгнення в Україну

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