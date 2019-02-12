По обновленной трассе "Одесса-Рени" поехали первые авто

"Мы завершаем проект строительства дороги Одесса - Рени и объездной дороги вокруг Одессы. Ранее в Одессу из Рени можно было доехать за 7-8 часов... теперь - надо ехать 3:00. Сегодня мы можем сказать, что из Рени в Одессу ведет новая, хорошо отремонтированная дорога... мы договорились с премьер-министром Болгарии и с властью Румынии, мы определим место и построим еще и мост через Дунай - для того, чтобы сократить расстояние от Одессы в Румынию и в Болгарию", - отметил глава государства.

По его словам, дорога Одесса-Рени была построена еще в 50-х годах прошлого века и с тех пор вообще не ремонтировалась. Тем не менее, в 2017-2018 гг., за два года - в беспрецедентный срок была построена новая дорога. Сейчас остались только мелкие работы по обустройству дороги, которые будут завершены в апреле.

При этом он добавил, что строительство дорог стало возможным благодаря политике децентрализации.

Напомним, по словам председателя "Укравтодора" Славомира Новака, отремонтированную трассу Одесса-Рени откроют для эксплуатации уже летом этого года.