Трасу Одеса-Рені відкриють вже влітку
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Відремонтовану трасу Одеса-Рені відкриють до експлуатації вже влітку цього року. Про це повідомив голова "Укравтодору" Славомір Новак під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.
"Цього року завершимо коридор М15 – "Одеса-Рені". Вже з початку літа зможемо їхати новим коридором з Одеси до Рені, включаючи трасу в обхід Рені", - зазначив голова відомства.
За його словами, крім того, буде розпочато будівництво мосту через Хаджибейський лиман, проект якого був заморожений ще в 2008 році.
Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що для завершення будівництва автомобільної дороги “Одеса-Рені” потрібно близько 500-600 млн грн.
Завершення будівництва об’їзної дороги загального користування "Обхід м. Рені" планувалось на кінець минулого року.