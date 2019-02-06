Трасу Одеса-Рені відкриють вже влітку

"Цього року завершимо коридор М15 – "Одеса-Рені". Вже з початку літа зможемо їхати новим коридором з Одеси до Рені, включаючи трасу в обхід Рені", - зазначив голова відомства.

За його словами, крім того, буде розпочато будівництво мосту через Хаджибейський лиман, проект якого був заморожений ще в 2008 році.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявляв, що для завершення будівництва автомобільної дороги “Одеса-Рені” потрібно близько 500-600 млн грн.

Завершення будівництва об’їзної дороги загального користування "Обхід м. Рені" планувалось на кінець минулого року.



