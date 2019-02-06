Трассу Одесса-Рени откроют уже летом
Киев • УНН
КИЕВ. 6 февраля. УНН. Отремонтированную трассу Одесса-Рени откроют к эксплуатации уже летом этого года. Об этом сообщил председатель "Укравтодора" Славомир Новак во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.
"В этом году завершим коридор М15 - "Одесса-Рени". Уже с начала лета сможем ехать новым коридором из Одессы в Рени, включая трассу в обход Рени", - отметил глава ведомства.
По его словам, кроме того, будет начато строительство моста через Хаджибейский лиман, проект которого был заморожен еще в 2008 году.
Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что для завершения строительства автомобильной дороги "Одесса-Рени" нужно около 500-600 млн грн.
Завершение строительства объездной дороги общего пользования "Обход г. Рени" планировалось на конец прошлого года.