Трассу Одесса-Рени откроют уже летом

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 76296 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 101078 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 135731 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 134222 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 131532 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125975 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 163387 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117912 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141502 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145333 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Трассу Одесса-Рени откроют уже летом

Трассу Одесса-Рени откроют уже летом

Киев  •  УНН

 • 57510 просмотра

КИЕВ. 6 февраля. УНН. Отремонтированную трассу Одесса-Рени откроют к эксплуатации уже летом этого года. Об этом сообщил председатель "Укравтодора" Славомир Новак во время заседания правительства, передает корреспондент УНН.

"В этом году завершим коридор М15 - "Одесса-Рени". Уже с начала лета сможем ехать новым коридором из Одессы в Рени, включая трассу в обход Рени", - отметил глава ведомства.

По его словам, кроме того, будет начато строительство моста через Хаджибейский лиман, проект которого был заморожен еще в 2008 году.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что для завершения строительства автомобильной дороги "Одесса-Рени" нужно около 500-600 млн грн.

Завершение строительства объездной дороги общего пользования "Обход г. Рени" планировалось на конец прошлого года.

Украинские Национальные Новости

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