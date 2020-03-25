Испанский клуб Лунина провел первую онлайн тренировку на карантине
Киев • УНН
КИЕВ. 26 марта. УНН. В условиях тотальной самоизоляции и карантина из-за пандемии вируса SARS-CoV-2 испанский "Овьедо" нашего Андрея Лунина ввел необычную практику, информирует УНН со ссылкой на УАФ.
Первая команда в полном составе провела общее занятие под руководством главного тренера команды Хосе Анхеля Зиганды в формате видеоконференции. Каждый игрок команды Андрея Лунина занимался у себя дома.
Сайт клуба сообщил, что данная акция поможет игрокам и персоналу не чувствовать себя в одиночестве, а также поддержит командную философию в условиях карантина.
Добавим, что в этом сезоне Лунин провел в составах "Вальядолида" и "Овьедо" 11 поединков.