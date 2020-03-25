Іспанський клуб Луніна провів перше онлайн тренування на карантині
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В умовах тотальної самоізоляції та карантину через пандемію вірусу SARS-CoV-2 іспанський "Ов’єдо" нашого Андрія Луніна запровадив незвичну практику, інформує УНН з посиланням на УАФ.
Перша команда в повному складі провела загальне заняття під керівництвом головного тренера команди Хосе Анхеля Зіганди у форматі відеоконференції. Кожен гравець команди Андрія Луніна займався в себе вдома.
Сайт клубу повідомив, що дана акція допоможе гравцям і персоналу не відчувати себе наодинці, а також підтримає командну філософію в умовах карантину.
Додамо, що в цьому сезоні Лунін провів у складах “Вальядоліда” та “Ов’єдо” 11 поєдинків.