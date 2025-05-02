Она не помешает евроинтеграции: в ЕС приветствовали новое соглашение Украины с США

ЕС поддерживает подписанное накануне соглашение с Украиной и США по редкоземельным ископаемым, так как оно учитывает процесс евроинтеграции. Об этом заявил представитель Еврокомиссии по вопросам экономической безопасности и торговли Олаф Гилл во время брифинга, передает УНН.

Детали

В частности, во время брифинга журналисты попросили оценить соглашение, подписанное между США и Украиной об образовании Инвестиционного фонда восстановления, или, как его называют, соглашении о полезных ископаемых, уже после того, как стали известны все детали документа.

Мы заинтересованы в наших соглашениях с Украиной, и это то, над чем мы продолжаем работать очень подробно и структурированно. Однако мы можем сказать, что мы приветствуем соглашение, которое было достигнуто вчера, так как оно учитывает, в частности, процесс вступления Украины в ЕС и законодательство ЕС, что, очевидно, имеет ключевое значение. И это то, что мы, конечно, обсуждали с нашими украинскими коллегами. И мы понимаем, что это также было их беспокойством — убедиться, что такое соглашение не станет на пути возможного будущего вступления - пояснил Гилл.

Напомним

Ранее УНН писал со ссылкой на документ соглашения, которое США и Украина подписали 1 мая о том, что если после подписания соглашения Украина должна будет взять на себя новые обязательства в связи с вступлением в ЕС, которые могут повлиять на условия этого соглашения, стороны должны провести переговоры и согласовать необходимые изменения.