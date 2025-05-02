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Вона не завадить євроінтеграції: у ЄС привітали нову угоду з України з США

Київ • УНН

 • 832 перегляди

В ЄС підтримують угоду між Україною та США щодо рідкісноземельних копалин. Вона враховує процес євроінтеграції України та відповідає законодавству ЄС.

Вона не завадить євроінтеграції: у ЄС привітали нову угоду з України з США

ЄС підтримує підписану напередодні угоду з України та США щодо рідкісноземельних копалин, через те, що вона враховує процес євроінтеграції. Про це заявив речник Єврокомісії з питань економічної безпеки й торгівлі Олаф Гілл під час брифінгу, передає УНН.

Деталі

Зокрема, під час брифінгу журналісти попросили оцінити угоду підписану між США та Україною щодо утворення Інвестиційного фонду відбудови, або, як її називають, угоді про корисні копалини, вже після того, як стали відомі всі деталі документу.

Ми зацікавлені в наших угодах з Україною, і це те, над чим ми продовжуємо працювати дуже детально і структуровано. Однак ми можемо сказати, що ми вітаємо угоду, яка була досягнута вчора, через те, що вона враховує, зокрема, процес вступу України до ЄС і законодавство ЄС, що, очевидно, має ключове значення. І це те, що ми, звичайно, обговорювали з нашими українськими колегами. І ми розуміємо, що це також було їхнім занепокоєнням — переконатися, що така угода не стане на шляху можливого майбутнього вступу

- пояснив Гілл.

Нагадаємо

Раніше УНН писав з посиланням на документ угоди, яку США та Україна підписали 1 травня про те, що якщо після підписання угоди Україна повинна буде взяти на себе нові зобов’язання у зв’язку з вступом до ЄС, які можуть вплинути на умови цієї угоди, сторони мають провести переговори та узгодити необхідні зміни.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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