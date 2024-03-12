"Он неадекватный человек": Зеленский назвал цель путина в войне против Украины

Президент Владимир Зеленский заявил, что последние действия рф свидетельствуют о неадекватности российского президента владимира путина, целью которого является уничтожение Украины. Об этом глава государства рассказал в интервью Le Monde и BFMTV, опубликованном 11 марта, пишет УНН.

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Он напомнил, что на прошлой неделе россия нанесла ракетный удар по Одессе во время того, как он вместе с премьером Греции прибыл в город.

И когда у нас лидер Греции, лидер любого государства находится... И ты, неважно какая у тебя цель, делаешь опасные шаги и попадаешь баллистической ракетой в несколько сотен метров рядом с тем, где этот лидер находится. Я считаю, что ты просто нездоровый человек - заявил глава государства.

По словам Владимира Зеленского, действия путина свидетельствуют, что он стремится разрушить всю Украину и уничтожить все живое на территории государства.

Премьер Греции после увиденного удара рф по Одессе: "У всех нас есть послание для кремля"

И поэтому когда вы спрашиваете, какие цели у Путина... Ну смотрите он неадекватный человек. Первая цель - разрушение любым методом Украины и всего живого, что в Украине есть - отметил Зеленский.

Напомним

Как сообщало CNN, ракета, которую выпустила рф по Одессе 6 марта, взорвалась в 500 метрах от кортежа Зеленского и премьер-министра Греции.

Кроме того, 6 марта президент Украины Владимир Зеленский заявил, что видел удар рф по Одессе, когда там находился он с премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом.