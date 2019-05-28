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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
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Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 60639 просмотра

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7 марта, 08:52 • 119777 просмотра

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7 марта, 06:35 • 110880 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137242 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

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6 марта, 17:12 • 144547 просмотра

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Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130084 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
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Омеляну объявили обвинительный акт

Омеляну объявили обвинительный акт

Киев  •  УНН

 • 44534 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. Министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну объявили обвинительный акт. Об этом сообщили УНН в пресс-службе САП.

27 мая 2019 в Соломенском районном суде г. Киева с участием прокуроров САП состоялось очередное судебное заседание по делу об обвинении Министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна по ст. 366-1 УК Украины (декларирование недостоверной информации).

Так, на заседании прокурором САП объявлено обвинительный акт. Кроме того, судом был определен порядок и объем исследования доказательств.

Следующее заседание запланировано на 23 августа 2019 года.

Напомним, Владимир Омелян обвиняется в том, что подавая декларации за 2015 и 2016 годы, умышленно указал сведения, которые отличаются от достоверных на сумму более 3 млн гривен и 8 млн гривен соответственно.

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