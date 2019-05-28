Омеляну оголосили обвинувальний акт
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну оголосили обвинувальний акт. Про це УНН повідомили у прес-службі САП.
27 травня 2019 року у Солом’янському районному суді м. Києва за участі прокурорів САП відбулось чергове судове засідання у справі про обвинувачення Міністра інфраструктури України Володимира Омеляна за ст. 366-1 КК України (декларування недостовірної інформації).
Так, на засіданні прокурором САП оголошено обвинувальний акт. Крім того, судом було визначено порядок та обсяг дослідження доказів.
Наступне засідання заплановане на 23 серпня 2019 року.
Нагадаємо, Володимир Омелян обвинувачується у тому, що подаючи декларації за 2015 і 2016 роки, умисно вказав відомості, які відрізняються від достовірних на суму понад 3 млн гривень та 8 млн гривень відповідно.