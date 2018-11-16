Омелян уже может забрать свои паспорта в НАБУ

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 105457 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 111352 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 148412 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 143371 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

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США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 135940 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 127963 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 170361 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 118067 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141636 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145405 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Омелян уже может забрать свои паспорта в НАБУ

Омелян уже может забрать свои паспорта в НАБУ

Киев  •  УНН

 • 17780 просмотра

КИЕВ. 16 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура решила не обращаться в суд для продления процессуальных обязанностей подозреваемого в незаконном обогащении и недостоверном декларирование министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, поэтому министр уже может забрать свои загранпаспорта. Об этом сообщили УНН в САП.

"Мы решили не продлевать сроки обязанностей (которые были определены судом до 13 ноября для Владимира Омеляна - ред.), потому что он надлежащим образом выполняет свои процессуальные обязанности. Однако, до сих пор он не обратился и не забрал (загранпаспорта - ред.). Безусловно, он имеет право их забрать, но пока не обращался", - сказали в антикоррупционной прокуратуре.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил завершение следствия в его производстве.

УНН из собственных источников стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.

13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы.

В свое время Омелян сравнил дело против него с борьбой с бабками в подземном переходе.

14 сентября Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта.

19 сентября Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Владимира Омеляна.

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