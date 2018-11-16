Омелян уже может забрать свои паспорта в НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 ноября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура решила не обращаться в суд для продления процессуальных обязанностей подозреваемого в незаконном обогащении и недостоверном декларирование министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, поэтому министр уже может забрать свои загранпаспорта. Об этом сообщили УНН в САП.
"Мы решили не продлевать сроки обязанностей (которые были определены судом до 13 ноября для Владимира Омеляна - ред.), потому что он надлежащим образом выполняет свои процессуальные обязанности. Однако, до сих пор он не обратился и не забрал (загранпаспорта - ред.). Безусловно, он имеет право их забрать, но пока не обращался", - сказали в антикоррупционной прокуратуре.
Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян подтвердил завершение следствия в его производстве.
УНН из собственных источников стало известно, что Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна.
13 сентября в НАБУ сообщили, что министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну сообщено о подозрении в незаконном обогащении и недекларировании за 2015 и 2016 годы.
В свое время Омелян сравнил дело против него с борьбой с бабками в подземном переходе.
14 сентября Соломенский районный суд Киева применил к министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну меру пресечения в виде личного поручительства. Также суд обязал министра сдать свои заграничные паспорта.
19 сентября Соломенский районный суд Киева арестовал имущество Владимира Омеляна.