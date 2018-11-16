Омелян вже може забрати свої паспорти у НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 16 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила не звертатися до суду для продовження процесуальних обов’язків для підозрюваного у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, тому міністр вже може забрати свої закордонні паспорти. Про це повідомили УНН у САП.
“Ми вирішили не продовжувати строки обов’язків (які були визначені судом до 13 листопада для Володимира Омеляна — ред.), тому що він належним чином виконує свої процесуальні обов’язки. Однак, до цього часу він не звернувся і не забрав (закордонні паспорти — ред.). Безумовно, він має право їх забрати, але поки що не звертався”, — сказали в антикорупційній прокуратурі.
Раніше міністр інфраструктури України Володимир Омелян підтвердив завершення слідства у його провадженні.
УНН з власних джерел стало відомо, що Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні стосовно міністра інфраструктури України Володимира Омеляна.
13 вересня у НАБУ повідомили, що міністру інфраструктури України Володимиру Омеляну повідомлено про підозру у незаконному збагаченні та недекларуванні за 2015 і 2016 роки.
У свій час Омелян порівняв справу проти нього з боротьбою з бабцями у підземному переході.
14 вересня Солом’янський районний суд Києва застосував до міністра інфраструктури України Володимира Омеляна запобіжний захід у вигляді особистої поруки. Також суд зобов’язав міністра здати свої закордонні паспорти.
19 вересня Солом’янський районний суд Києва арештував майно Володимира Омеляна.