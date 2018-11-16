Омелян вже може забрати свої паспорти у НАБУ

КИЇВ. 16 листопада. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура вирішила не звертатися до суду для продовження процесуальних обов’язків для підозрюваного у незаконному збагаченні та недостовірному декларуванні міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, тому міністр вже може забрати свої закордонні паспорти. Про це повідомили УНН у САП.