Омбудсмен надеется на возвращение всех пленных в Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 24 августа. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова надеется, что каждый гражданин Украины вернется из плена или заключения на Родину. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.
"Я надеюсь, что благодаря нашему единству и совместной борьбе мы сможем решить военный конфликт на востоке страны, вернуть украинский Крым. А каждый гражданин нашего государства вернется из плена или заключения на родину", - написала она в поздравлении ко Дню Независимости.
Напомним, российский адвокат украинских моряков Николай Полозов сообщил, что вопрос обмена между РФ и Украиной для освобождения удерживаемых в России украинцев может решиться в течение ближайших дней.
Российский политический Telegram канал "Незыгарь Brief" сообщил ранее, что "в Лефортово для обмена доставлены 8 украинцев".
Президент Владимир Зеленский накануне заявил, что первые результаты по обмену должны быть в ближайшие дни.