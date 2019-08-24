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Омбудсмен сподівається на повернення усіх полонених в Україну

Омбудсмен сподівається на повернення усіх полонених в Україну

Київ • УНН

 • 8701 перегляди

КИЇВ. 24 серпня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сподівається, що кожен громадянин України повернеться з полону чи ув'язнення на Батьківщину. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Я сподіваюся, що завдяки нашій єдності та спільній боротьбі ми зможемо розв’язати військовий конфлікт на Сході країни, повернути український Крим. А кожен громадянин нашої держави повернеться з полону чи ув'язнення на Батьківщину", - написала вона у привітанні до Дня Незалежності.

Нагадаємо, російський адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що питання обміну між РФ та Україною для звільнення утримуваних у Росії українців може вирішитися протягом найближчих днів.

Російський політичний Telegram-канал "Незыгарь Brief" повідомив раніше, що "до Лефортово для обміну доставлені 8 українців".

Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що перші результати щодо обміну повинні бути в найближчі дні.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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