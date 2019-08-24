Омбудсмен сподівається на повернення усіх полонених в Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова сподівається, що кожен громадянин України повернеться з полону чи ув'язнення на Батьківщину. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
"Я сподіваюся, що завдяки нашій єдності та спільній боротьбі ми зможемо розв’язати військовий конфлікт на Сході країни, повернути український Крим. А кожен громадянин нашої держави повернеться з полону чи ув'язнення на Батьківщину", - написала вона у привітанні до Дня Незалежності.
Нагадаємо, російський адвокат українських моряків Микола Полозов повідомив, що питання обміну між РФ та Україною для звільнення утримуваних у Росії українців може вирішитися протягом найближчих днів.
Російський політичний Telegram-канал "Незыгарь Brief" повідомив раніше, що "до Лефортово для обміну доставлені 8 українців".
Президент Володимир Зеленський напередодні заявив, що перші результати щодо обміну повинні бути в найближчі дні.