Об очередном обмене письмами от военнопленных сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, указав, что 150 писем были переданы семьям, а также отметив, что украинка, которая была на территории рф, воссоединилась со своим сыном в Украине пишет УНН.

Состоялся обмен письмами от военнопленных. Стороны обменялись 150-ю письмами, которые вскоре передадут родным - написал Лубинец в Telegram.

Также, по его словам, "благодаря взаимодействию Офисов Омбудсмена Украины и России удалось воссоединить семью".

"Украинка, которая была на территории РФ, обратилась с просьбой помочь воссоединиться с семьей. Женщина, к сожалению, находилась в тяжелых жизненных обстоятельствах по состоянию здоровья, наконец воссоединилась со своим сыном на родной земле", - отметил Лубинец.

Кроме того, как указал Омбудсмен, состоялось обсуждение гуманитарных вопросов. "О вероятных других результатах взаимодействия двух офисов - будем информировать дополнительно", - отметил он.

В российских тюрьмах находится почти 1700 гражданских украинцев - омбудсмен