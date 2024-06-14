Между Украиной и Россией состоялся обмен письмами военнопленных, 150 писем были переданы семьям, а украинка воссоединилась со своим сыном в Украине после того, как находилась в России из-за проблем со здоровьем.
Об очередном обмене письмами от военнопленных сообщил Уполномоченный ВР по правам человека Дмитрий Лубинец в пятницу, указав, что 150 писем были переданы семьям, а также отметив, что украинка, которая была на территории рф, воссоединилась со своим сыном в Украине пишет УНН.
Состоялся обмен письмами от военнопленных. Стороны обменялись 150-ю письмами, которые вскоре передадут родным
Также, по его словам, "благодаря взаимодействию Офисов Омбудсмена Украины и России удалось воссоединить семью".
"Украинка, которая была на территории РФ, обратилась с просьбой помочь воссоединиться с семьей. Женщина, к сожалению, находилась в тяжелых жизненных обстоятельствах по состоянию здоровья, наконец воссоединилась со своим сыном на родной земле", - отметил Лубинец.
Кроме того, как указал Омбудсмен, состоялось обсуждение гуманитарных вопросов. "О вероятных других результатах взаимодействия двух офисов - будем информировать дополнительно", - отметил он.
В российских тюрьмах находится почти 1700 гражданских украинцев - омбудсмен15 мая 2024, 15:28 • 19616 просмотров