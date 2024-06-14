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Омбудсмен: відбувся обмін 150 листами від військовополонених

Омбудсмен: відбувся обмін 150 листами від військовополонених

Київ • УНН

 • 29456 перегляди

Між Україною та росією відбувся обмін листами військовополонених, 150 листів будуть передані сім'ям, а українка возз'єдналася зі своїм сином.

Про черговий обмін листами від військовополонених повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю, вказавши, що 150 листів будуть передані сім'ям, а також зазначивши, що українка, яка була на території рф, возз'єдналася зі своїм сином на Батьківщині, пише УНН.

Відбувся обмін листами від військовополонених. Сторони обмінялися 150-ма листами, які невдовзі передадуть рідним

- написав Лубінець у Telegram.

Також, з його слів, "завдяки взаємодії Офісів Омбудсмана України та росії вдалося возз’єднати сім’ю".

"Українка, яка була на території рф, звернулася із проханням допомогти возз’єднатися із родиною. Жінка, на жаль, перебувала у тяжких життєвих обставинах за станом здоровʼя, нарешті возз’єдналася зі своїм сином на рідній землі", - зазначив Лубінець.

Окрім того, як вказав Омбудсмен, відбулося обговорення гуманітарних питань. "Щодо ймовірних інших результатів взаємодії двох офісів – інформуватимемо додатково", - зазначив він.

У російських в'язницях перебуває майже 1700 цивільних українців - омбудсмен15.05.24, 18:28 • 19888 переглядiв

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