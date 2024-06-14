Омбудсмен: відбувся обмін 150 листами від військовополонених
Київ • УНН
Між Україною та росією відбувся обмін листами військовополонених, 150 листів будуть передані сім'ям, а українка возз'єдналася зі своїм сином.
Про черговий обмін листами від військовополонених повідомив Уповноважений ВР з прав людини Дмитро Лубінець у п'ятницю, вказавши, що 150 листів будуть передані сім'ям, а також зазначивши, що українка, яка була на території рф, возз'єдналася зі своїм сином на Батьківщині, пише УНН.
Відбувся обмін листами від військовополонених. Сторони обмінялися 150-ма листами, які невдовзі передадуть рідним
Також, з його слів, "завдяки взаємодії Офісів Омбудсмана України та росії вдалося возз’єднати сім’ю".
"Українка, яка була на території рф, звернулася із проханням допомогти возз’єднатися із родиною. Жінка, на жаль, перебувала у тяжких життєвих обставинах за станом здоровʼя, нарешті возз’єдналася зі своїм сином на рідній землі", - зазначив Лубінець.
Окрім того, як вказав Омбудсмен, відбулося обговорення гуманітарних питань. "Щодо ймовірних інших результатів взаємодії двох офісів – інформуватимемо додатково", - зазначив він.
У російських в'язницях перебуває майже 1700 цивільних українців - омбудсмен15.05.24, 18:28 • 19888 переглядiв