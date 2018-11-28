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Омбудсмен попросила правительство выделить деньги на адвокатов для украинских моряков

Омбудсмен попросила правительство выделить деньги на адвокатов для украинских моряков

Киев  •  УНН

 • 8737 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Ленисова призвала правительство предусмотреть средства для семей военнопленных моряков для того, чтобы они смогли оплатить адвокатов. Об этом она сообщила на заседании правительства, передает корреспондент УНН.

"Я очень вас прошу дать поручение, если это возможно, Министерству по делам временно оккупированных территорий и всех причастных министерств для того, чтобы они как можно быстрее разработали проект закона о внесении изменений в программу государственного бюджета на 2018 год, чтобы в эту редакцию внесли военнопленных. .. Это даст возможность внести изменения, чтобы дать возможность за эти средства, предусмотренные в бюджете, предоставить семьям военнопленных... для того, чтобы они смогли оплатить этих адвокатов", - сказала Омбудсмен.

Премьер-министр дал соответствующее поручение правительству разработать соответствующий проект изменений.

Как сообщал УНН, подконтрольный РФ так называемый суд Симферополя уже арестовал 15 украинских моряков, взятых в плен. Еще ожидают суда 9 украинцев.

Напомним, 25 ноября в районе Керченского пролива произошло российское вооруженное нападение и захват украинских военных катеров "Бердянск", "Никополь" и буксира "Яны Капу", которые осуществляли морской переход из порта Одесса в порт Мариуполь - из Черного в Азовское море, также были ранены и захвачены в плен члены их экипажей. В МИД выразили по этому поводу категорический протест Российской Федерации, указав, что это является очередным актом вооруженной агрессии РФ против Украины.

Украинские Национальные Новости

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