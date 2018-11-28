Омбудсмен попросила уряд виділити кошти на адвокатів для українських моряків

“Я дуже вас прошу надати доручення, якщо це можливо, Міністерству у справах тимчасово окупованих територій та всіх причетних міністерств для того, щоб вони якомога швидше розробили проект закону про внесення змін до програми Державного бюджету на 2018 рік, щоб в цю редакцію внесли військовополонених... Це дасть можливість внести зміни, щоб надати можливість за ці кошти, які передбачені в бюджеті, надати родинам військовополонених... для того, щоб вони змогли оплатити цих адвокатів”, — сказала Омбудсмен.

Прем’єр-міністр надав відповідне доручення уряду розробити відповідний проект змін.

Як повідомляв УНН, підконтрольний РФ так званий суд Сімферополя вже заарештував 15 українських моряків, які взяті в полон. Ще очікують суду 9 українців.

Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.