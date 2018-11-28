Омбудсмен попросила уряд виділити кошти на адвокатів для українських моряків
Київ • УНН
КИЇВ. 28 листопада. УНН. Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Ленісова закликала уряд передбачити кошти для родин військовополонених моряків для того, щоб вони змогли оплатити адвокатів. Про це вона повідомила на засіданні уряду, передає кореспондент УНН.
“Я дуже вас прошу надати доручення, якщо це можливо, Міністерству у справах тимчасово окупованих територій та всіх причетних міністерств для того, щоб вони якомога швидше розробили проект закону про внесення змін до програми Державного бюджету на 2018 рік, щоб в цю редакцію внесли військовополонених... Це дасть можливість внести зміни, щоб надати можливість за ці кошти, які передбачені в бюджеті, надати родинам військовополонених... для того, щоб вони змогли оплатити цих адвокатів”, — сказала Омбудсмен.
Прем’єр-міністр надав відповідне доручення уряду розробити відповідний проект змін.
Як повідомляв УНН, підконтрольний РФ так званий суд Сімферополя вже заарештував 15 українських моряків, які взяті в полон. Ще очікують суду 9 українців.
Нагадаємо, 25 листопада в районі Керченської протоки стався російський збройний напад і захоплення українських військових катерів "Бердянськ", "Нікополь" і буксира "Яни Капу", які здійснювали морський перехід з порту Одеса в порт Маріуполь - з Чорного в Азовське море, також були поранені і захоплені в полон члени їх екіпажів. У МЗС висловили з цього приводу категоричний протест Російської Федерації, вказавши, що це є черговим актом збройної агресії РФ проти України.