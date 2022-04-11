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Омбудсмен: Херсонщина - на пороге экологической катастрофы

Киев • УНН

 • 208557 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Херсонская область находится на пороге экологической катастрофы. Об этом сообщила в своем Telegram-канале Уполномоченная Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова, пишет УНН.

Омбудсмен: Херсонщина - на пороге экологической катастрофы

Детали

По словам омбудсвумен, на одном из крупнейших и самых современных предприятий Европы по производству куриного яйца, птицефабрике "Чернобаевская" агрохолдинга "Укрлендфарминг" в Херсонской области, погибло уже около 4 млн кур.

Кроме того, сообщается что в результате обстрелов со стороны РФ было прервано электроснабжение, хозяйство осталось без возможности кормить птицу и вывозить готовую продукцию.

Со слов Денисовой, несмотря на опасность, под обстрелами оккупантов работникам птицефабрики удалось раздать около 90 тысяч кур и более 1,4 миллиона яиц местному населению и соседним фермам.

Захоронили мертвых птиц, при этом пытаясь избежать опасности бактериального заражения, защитить подземные воды и почвы от загрязнения.

Денисова сообщила также, что рашисти обокрали предприятие, вынесли почти всю технику и личное имущество работников. Возобновить работу предприятия, пока невозможно.

"Умышленное нападение, когда известно, что оно станет причиной случайного широкого, долгосрочного и серьезного ущерба окружающей природной среде, является военным преступлением в соответствии со статьей 8 Римского статута Международного уголовного суда. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты военных преступлений и нарушений РФ прав человека в Украине", - подчеркнула омбудсумен.

Напомним

Как писал УНН, в Херсонской области оккупанты навязывают украинцам оформление социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленных Россией.

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