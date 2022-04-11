Омбудсмен: Херсонщина - на порозі екологічної катастрофи
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Херсонська область перебуває на порозі екологічної катастрофи. Про це повідомила у своєму Telegram-каналі Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова, пише УНН.
Деталі
За словами омбудсвумен, на одному з найбільших і найсучасніших підприємств Європи з виробництва курячого яйця, птахофабриці "Чорнобаївська" агрохолдингу "Укрлендфармінг" у Херсонській області, загинуло вже близько 4 млн курей.
Крім того, повідомляється що внаслідок обстрілів з боку РФ було перервано електропостачання, господарство залишилася без можливості годувати птицю та вивозити готову продукцію.
Зі слів Денісової, попри небезпеку, під обстрілами окупантів працівникам птахофабрики вдалося роздати близько 90 тисяч курей та понад 1,4 мільйона яєць місцевому населенню та сусіднім фермам.
Мертвих птахів захоронили, при цьому намагаючись уникнути небезпеки бактеріального зараження, захистити підземні води та ґрунти від забруднення.
Денісова повідомила також, що рашисти обікрали підприємство, винесли майже всю техніку та особисте майно працівників. Відновити роботу підприємства, наразі неможливо.
"Умисний напад, коли відомо, що він стане причиною випадкової широкої, довгострокової та серйозної шкоди навколишньому природному середовищу, є воєнним злочином відповідно до статті 8 Римського статуту міжнародного кримінального суду. Звертаюся до Комісії ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення РФ в Україну та експертної місії, створеної державами-учасницями ОБСЄ відповідно до Московського механізму, врахувати ці факти воєнних злочинів та порушень РФ прав людини в Україні", - наголосила омбудсумен.
Нагадаємо
Як писав УНН, у Херсонській області окупанти нав’язують українцям оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил встановлених росією.