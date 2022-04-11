На Херсонщині окупанти нав’язують українцям оформлення пенсій відповідно до норм та правил рф – Генштаб

Цитата

"Окупаційні війська намагаються проводити заходи інформаційно-психологічного впливу на жителів Херсона та області. Для цього здійснюють розповсюдження інформаційних бюлетенів, де наводиться викривлена інформація щодо ходу бойових дій, власне обґрунтування так званої “спеціальної воєнної операції” російських окупантів, нав’язують громадянам України оформлення соціальних виплат, зокрема пенсій відповідно до норм та правил встановлених в російській федерації, здійснюють розповсюдження інформації щодо російських телеграм-каналів, в яких поширюється нібито “достовірна” інформація", - йдеться в повідомленні.

Доповнення

Російські окупанти продовжують обстрілювати житлові райони в захопленій Херсонській області. Регіон перебуває на межі гуманітарної катастрофи.