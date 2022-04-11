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На Херсонщине оккупанты навязывают украинцам оформление пенсий в соответствии с нормами и правилами рф - Генштаб

Киев • УНН

 • 235244 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Херсонской области оккупанты навязывают украинцам оформление социальных выплат, в частности пенсий в соответствии с нормами и правилами установленных Россией. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ, передает УНН.

На Херсонщине оккупанты навязывают украинцам оформление пенсий в соответствии с нормами и правилами рф - Генштаб

Цитата

"Оккупационные войска пытаются проводить мероприятия информационно-психологического воздействия на жителей Херсона и области. Для этого осуществляют распространение информационных бюллетеней, где приводится искаженная информация относительно хода боевых действий, собственно обоснования так называемой “специальной военной операции” российских оккупантов, навязывают гражданам Украины оформление социальных выплат, в частности пенсий согласно норм и правил установленных в российской федерации, осуществляют распространения информации о российских телеграмм-каналов, в которых распространяется якобы “достоверная” информация", - говорится в сообщении.

Дополнение

Российские оккупанты продолжают обстреливать жилые районы в захваченной Херсонской области. Регион находится на грани гуманитарной катастрофы.

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