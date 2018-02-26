Оливковая ветвь: Анкара заявила о более 2 тыс. обезвреженных "террористов"
Киев • УНН
КИЕВ. 26 февраля. УНН. Генеральный штаб Турции заявил в понедельник, что во время военной операции "Оливковая ветвь" в Африне на северо-западе Сирии, уничтожено 2059 "террористов", передает УНН со ссылкой на Anadolu.
"С момента начала операции "Оливковая ветвь" в Африне в северо-западной части Сирии, 2059 террористов PYD (курдский Демократический союз)/PKK (Рабочая партия Курдистана) и "ИГ" были "нейтрализованы", - заявили в ГШ Турции.
В своих заявлениях турецкие власти часто использует слово "нейтрализованы", чтобы обозначать, что "террористы" сдались, или были убиты или захвачены.
Турция начала операцию "Оливковая ветвь" 20 января.
Напомним, военные отряды, которые поддерживают президента Сирии Башара Асада, вошли в курдский анклав Африн на севере страны.