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Оливкова гілка: Анкара заявила про понад 2 тис. знешкоджених "терористів"

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 лютого. УНН. Генеральний штаб Туреччини заявив у понеділок, що під час військової операції "Оливкова гілка" в Афріні на північному заході Сирії, знешкоджено 2059 "терористів", передає УНН з посиланням на Anadolu.

"З моменту початку операції "Оливкова гілка" в Афріні в північно-західній частині Сирії, 2059 терористів PYD (курдський Демократичний союз)/PKK (Робітнича партія Курдистану) та "ІД" були "нейтралізовані", - заявили у ГШ Туреччини.

У своїх заявах турецька влада часто використовує слово "нейтралізовано", щоб позначати, що "терористи" здалися, або були вбиті чи захоплені.

Туреччина розпочала операцію "Оливкова гілка" 20 січня.

Нагадаємо, військові загони, які підтримують президента Сирії Башара Асада, увійшли до курдського анклаву Афрін на півночі країни.

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