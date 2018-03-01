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Олимпийский чемпион Абраменко признан лучшим спортсменом месяца в Украине

Олимпийский чемпион Абраменко признан лучшим спортсменом месяца в Украине

Киев  •  УНН

 • 7904 просмотра

КИЕВ. 1 марта. УНН. Национальный олимпийский комитет Украины признал Олимпийского чемпиона по фристайлу Александра Абраменко лучшим спортсменом последнего зимнего месяца (февраля), передает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Высокого признания НОК опытный спортсмен удостоен благодаря блестящему выступлению на XXIII зимних Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхан. Фристайлист не только получил первое олимпийское "золото" в истории отечественного фристайла, но и стал первым Олимпийским чемпионом среди мужчин за время выступлений украинской олимпийской сборной независимой Украины.

Отметим, что Абраменко во второй раз получает звание лучшего спортсмена месяца. Он был удостоен этого звания два года назад в феврале-2016 благодаря получению трех медалей на этапах Кубка мира и малого Хрустального глобуса в лыжной акробатике.

Примечательно, что старшего тренера сборной Украины по фристайлу Энвера Аблаева, который и привел талантливого спортсмена к олимпийскому триумфу, названо лучшим тренером февраля.

Как сообщал УНН, несколько стран предлагали Абраменко изменить гражданство, как к ОИ-2018, так и после.

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