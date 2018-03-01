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Олімпійського чемпіона Абраменка визнано кращим спортсменом місяця в Україні

Олімпійського чемпіона Абраменка визнано кращим спортсменом місяця в Україні

Київ • УНН

 • 7904 перегляди

КИЇВ. 1 березня. УНН. Національний олімпійський комітет України визнав Олімпійського чемпіона з фрістайлу Олександра Абраменка найкращим спортсменом останнього зимового місяця (лютого), передає УНН з посиланням на НОК України.

Високого визнання НОК досвідчений спортсмен удостоєний завдяки блискучому звершенню на ХХІІІ зимових Олімпійських іграх в південнокорейському Пхьончхані. Фрістайліст не тільки здобув перше олімпійське "золото" в історії вітчизняного фрістайлу, а й став першим Олімпійським чемпіоном серед чоловіків за часи виступів української олімпійської збірної Незалежної України.

Відзначимо, що Абраменко вдруге отримує звання найкращого спортсмена місяця. Він був удостоєний цього звання два роки тому у лютому-2016 завдяки здобуттю трьох медалей на етапах Кубка світу та малого Кришталевого глобусу у лижній акробатиці.

Примітно, що старшого тренера збірної України з фрістайлу Енвера Аблаєва, який й привів талановитого спортсмена до олімпійського тріумфу, названо найкращим тренером лютого.

Як повідомляв УНН, кілька країн пропонували Абраменку змінити громадянство, як до ОІ-2018, так і після.

 

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