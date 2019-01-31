Олимпийский чемпион Верняев перенес две операции
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Ведущий спортсмен Украины по спортивной гимнастике Олег Верняев в течение двух дней дважды оказался на операционном столе, сообщает УНН со ссылкой на Instagram спортсмена.
В Тель-Авиве в клинике "Assuta Rishon" Верняву провели операцию сначала на одной ноге.
"Уже как традиция каждый январь ложится на хирургический стол или совпадение? Это уже третья операция на левый голеностоп", - говорится в сообщении гимнаста.
Сегодня спортсмен выложил еще одно фото из палаты в Тель-Авиве и сообщил о проведении хирургического вмешательства на другом голеностопе.
Напомним, что ровно год назад Верняеву провели также две операции.