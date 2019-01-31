Олімпійський чемпіон Верняєв переніс дві операції
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Провідний спортсмен України зі спортивної гімнастики Олег Верняєв протягом двох днів двічі опинився на операційному столі, повідомляє УНН з посиланням на Instagram спортсмена.
В ізраїльському Тель-Авіві в клініці "Assuta Rishon" Верняву провели операцію спочатку на одній нозі.
"Вже як традиція кожного січня лягати на хірургічний стіл або збіг? Це вже третя операція на лівому гомілкостопі", - сказано у повідомленні гімнаста.
Сьогодні спортсмен виклав ще одно фото з палати у Тель-Авіві і повідомив щодо проведення хірургічного втручання на іншому гомілкостопі.
Нагадаємо, що рівно рік тому Верняєву провели також дві операції.