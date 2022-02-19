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Олимпийские игры-2022: избран знаменосец сборной Украины на закрытии соревнований

Киев • УНН

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КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина определилась со знаменосцем на закрытии Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут завтра на знаменитом стадионе "Птичье гнездо", сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.

Детали

Главной темой церемонии и героями действа, по словам организаторов, станут спортсмены, ведь именно они упорно тренировались, много работали, чтобы достичь результата.

Само закрытие будет непродолжительным по времени и произойдет в привычном, традиционном стиле. Одним из его лейтмотивов станет историческое достижение Пекина, как города, который впервые сумел принять как летние, так и зимние Олимпийские игры.

Флаг Украины на параде закрытия пронесет титулованная спортсменка, Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная).

Цитата

"Это уже мои четвертые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!" - отметила наша титулованная спортсменка.

Дополнения

Из-за перенесенного COVID - 19 наша опытная биатлонистка смогла выйти на старт лишь одной гонки-женской эстафеты.

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