Олимпийские игры-2022: избран знаменосец сборной Украины на закрытии соревнований
Киев • УНН
КИЕВ. 19 февраля. УНН. Украина определилась со знаменосцем на закрытии Олимпийских игр в Пекине, которые пройдут завтра на знаменитом стадионе "Птичье гнездо", сообщает УНН со ссылкой на НОК Украины.
Детали
Главной темой церемонии и героями действа, по словам организаторов, станут спортсмены, ведь именно они упорно тренировались, много работали, чтобы достичь результата.
Само закрытие будет непродолжительным по времени и произойдет в привычном, традиционном стиле. Одним из его лейтмотивов станет историческое достижение Пекина, как города, который впервые сумел принять как летние, так и зимние Олимпийские игры.
Флаг Украины на параде закрытия пронесет титулованная спортсменка, Олимпийская чемпионка, чемпионка мира, капитан женской сборной Украины по биатлону Елена Билосюк (Пидгрушная).
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"Это уже мои четвертые Олимпийские игры, и я впервые попадаю на парад закрытия. Очень рада и горда, что имею честь нести флаг Украины. Горжусь этим и хочу поблагодарить всех болельщиков, всех украинцев, которые поддерживали нас до последнего. Спасибо!" - отметила наша титулованная спортсменка.
Дополнения
Из-за перенесенного COVID - 19 наша опытная биатлонистка смогла выйти на старт лишь одной гонки-женской эстафеты.