Олімпійські ігри-2022: обрано прапороносця збірної України на закритті змагань
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Україна визначилася із прапороносцем на закритті Олімпійських ігор в Пекіні, які пройдуть завтра на славнозвісному стадіоні "Пташине гніздо", повідомляє УНН з посиланням на НОК України.
Деталі
Головною темою церемонії і героями дійства, за словами організаторів, стануть спортсмени, адже саме вони наполегливо тренувалися, багато працювали, щоб досягти результату.
Саме закриття буде нетривалим за часом і відбудеться у звичному, традиційному стилі. Одним з її лейтмотивів стане історичне досягнення Пекіна, як міста, яке вперше зуміло прийняти як літні, так і зимові Олімпійські ігри.
Прапор України на параді закриття пронесе титулована спортсменка, Олімпійська чемпіонка, чемпіонка світу, капітан жіночої збірної України з біатлону Олена Білосюк (Підгрушна).
Цитата
"Це вже мої четверті Олімпійські ігри і я вперше потрапляю на парад закриття. Дуже рада і горда, що маю честь нести прапор України. Пишаюся цим і хочу подякувати всім вболівальникам, всім українцям, які підтримували нас до останнього. Дякую!", - відзначила наша титулована спортсменка.
Доповнення
Через перенесений COVID-19 наша досвідчена біатлоністка змогла вийти на старт лише однієї гонки – жіночої естафету.