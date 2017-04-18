Олимпийская призерка П.Квитова заявилась на "Ролан Гаррос" после вооруженного нападения

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 27735 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 92431 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 147519 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 113139 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 114375 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 111206 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 103297 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 106726 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103311 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Олимпийская призерка П.Квитова заявилась на "Ролан Гаррос" после вооруженного нападения

Олимпийская призерка П.Квитова заявилась на "Ролан Гаррос" после вооруженного нападения

Киев  •  УНН

 • 10576 просмотра

КИЕВ. 18 апреля. УНН. Экс-вторая ракетка мира чешка Петра Квитова может дебютировать в нынешнем сезоне сразу с турнира Большого Шлема - Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос", передает УНН со ссылкой на Reuters.

"Надеюсь, моя новость порадует вас. Мое имя появится в списке участников "Ролан Гаррос". Это связано с тем, что по мере приближения срока подачи заявок я добилась хорошего прогресса в процессе восстановления. Хочется использовать возможность, чтобы выступить на одном из моих любимых турниров. К сожалению, это не гарантирует моего участия, но я сделаю все возможное, чтобы все получилось ", - заявила теннисистка.

Примечательно, что Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28-го мая по 11 июня.

Отметим, что в декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого был ранен ножом в левую руку. Чешка перенесла операцию и не выходила на корт в 2017 году.

Добавим также, двукратная победительница Уимблдона и бронзовый призер ОИ-2016 в данный момент занимает четырнадцатое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), находясь сразу за Украинское Элина Свитолина.

Как сообщал УНН, хирург П.Квитовои заявлял, что спортсменка не сможет выступать в течение 6-8 месяцев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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