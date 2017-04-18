Олимпийская призерка П.Квитова заявилась на "Ролан Гаррос" после вооруженного нападения

"Надеюсь, моя новость порадует вас. Мое имя появится в списке участников "Ролан Гаррос". Это связано с тем, что по мере приближения срока подачи заявок я добилась хорошего прогресса в процессе восстановления. Хочется использовать возможность, чтобы выступить на одном из моих любимых турниров. К сожалению, это не гарантирует моего участия, но я сделаю все возможное, чтобы все получилось ", - заявила теннисистка.

Примечательно, что Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28-го мая по 11 июня.

Отметим, что в декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого был ранен ножом в левую руку. Чешка перенесла операцию и не выходила на корт в 2017 году.

Добавим также, двукратная победительница Уимблдона и бронзовый призер ОИ-2016 в данный момент занимает четырнадцатое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), находясь сразу за Украинское Элина Свитолина.

Как сообщал УНН, хирург П.Квитовои заявлял, что спортсменка не сможет выступать в течение 6-8 месяцев.