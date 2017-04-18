Олимпийская призерка П.Квитова заявилась на "Ролан Гаррос" после вооруженного нападения
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Экс-вторая ракетка мира чешка Петра Квитова может дебютировать в нынешнем сезоне сразу с турнира Большого Шлема - Открытого чемпионата Франции по теннису "Ролан Гаррос", передает УНН со ссылкой на Reuters.
"Надеюсь, моя новость порадует вас. Мое имя появится в списке участников "Ролан Гаррос". Это связано с тем, что по мере приближения срока подачи заявок я добилась хорошего прогресса в процессе восстановления. Хочется использовать возможность, чтобы выступить на одном из моих любимых турниров. К сожалению, это не гарантирует моего участия, но я сделаю все возможное, чтобы все получилось ", - заявила теннисистка.
Примечательно, что Открытый чемпионат Франции по теннису пройдет с 28-го мая по 11 июня.
Отметим, что в декабре прошлого года теннисистка подверглась нападению, в результате которого был ранен ножом в левую руку. Чешка перенесла операцию и не выходила на корт в 2017 году.
Добавим также, двукратная победительница Уимблдона и бронзовый призер ОИ-2016 в данный момент занимает четырнадцатое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), находясь сразу за Украинское Элина Свитолина.
Как сообщал УНН, хирург П.Квитовои заявлял, что спортсменка не сможет выступать в течение 6-8 месяцев.