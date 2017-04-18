Олімпійська призерка П.Квітова заявилася на "Ролан Гаррос" після збройного нападу
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Екс-друга ракетка світу чешка Петра Квітова може дебютувати у нинішньому сезоні відразу з турніру Великого Шолому – Відкритого чемпіонату Франції з тенісу "Ролан Гаррос", передає УНН з посиланням на Reuters.
"Сподіваюся, моя новина порадує вас. Моє ім'я з'явиться в списку учасників "Ролан Гаррос". Це пов'язано з тим, що в міру наближення терміну подачі заявок я домоглася гарного прогресу в процесі відновлення. Хочеться використовувати можливість, щоб виступити на одному з моїх улюблених турнірів. На жаль, це не гарантує моєї участі, але я зроблю все можливе, щоб все вийшло", - заявила тенісистка.
Примітно, що Відкритий чемпіонат Франції з тенісу пройде з 28-го травня по 11 червня.
Відзначимо, що у грудні минулого року тенісистка піддалася нападу, в результаті якого була поранена ножем в ліву руку. Чешка перенесла операцію і не виходила на корт в 2017 році.
Додамо також, двократна тріумфаторка Вімблдону і бронзова призерка ОІ-2016 в даний момент займає 14-е місце в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA), знаходячись відразу за українкою Еліною Світоліною.
Як повідомляв УНН, хірург П.Квітової заявляв, що спортсменка не зможе виступати протягом 6-8 місяців.