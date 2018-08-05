"Олимпик" вырвал ничью в результативной игре против "Карпат"

Ударную пятиминутку организовали команда “львов” ближе к перерыву. Ди Франко выскочил из-за спины защитника и отправил головой снаряд в нижний угол ворот. Впоследствии Марьян Швед прошел по бровке больше половины поля и нанес красавца-удар из-за пределов штрафной — 2:0.

Удержать победный результат хозяева не смогли. В начале второй половины Кравченко замкнул навес на ближней штанге, а в заключительную пятиминутку француз К Коут остался одним в чужой штрафной и замкнул пас от Кольцова — 2:2.

Отметим, что оба коллектива имеют в своем активе по 4 очка.