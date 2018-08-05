"Олімпік" вирвав нічию у результативній грі проти "Карпат"
Київ • УНН
КИЇВ. 5 серпня. УНН. Львівські “Карпати” та донецький “Олімпік” вперше в новому сезоні чемпіонату України з футболу зіграли в нічию, передає кореспондент УНН.
Ударну п’ятихвилинку організували команда “левів” ближче до перерви. Ді Франко вискочив з-за спини захисника та відправив головою снаряд у нижній кут воріт. Згодом Мар’ян Швед пройшов по бровці більше половини поля і завдав красеня-удару з-за меж карного майданчику — 2:0.
Втримати переможний результат господарі не змогли. На початку другої половини Кравченко замкнув навіс на ближній штанзі, а в заключну п’ятихвилинку француз До Коуто залишився одним в чужій карній та замкнув пас від Кольцова — 2:2.
Зазначимо, що обидва колективи мають в своєму активі по 4 очки.