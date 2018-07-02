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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы
9 марта, 17:47 • 102602 просмотра

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих установила рекорд на чемпионате Европы

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Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев
9 марта, 09:44 • 118046 просмотра

Сезон клещей: ветеринар дал советы, как уберечь домашних любимцев

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 138409 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 144026 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

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7 марта, 19:45 • 181888 просмотра

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7 марта, 17:42 • 156921 просмотра

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"Олимпик" приобрел защитника из российского клуба

Киев  •  УНН

 • 10053 просмотра

КИЕВ. 2 июля. УНН. Первым новичком этим летом в составе донецкого “Олимпика” известный болельщикам команды защитник Дмитрий Гришко, сообщает УНН со ссылкой сайт дончан.

Опытный защитник подписал контракт по схеме “1+1”. Экс-капитан “Олимпика” провел в составе “Олимпика” шесть сезонов, сыграл 149 матчей и забил восемь голов. Также он помог “Олимпику” выйти в элитный дивизион и завоевать право участвовать в Лиге Европы.

Примечательно, что летом прошлого года 32-летний футболист решил сменить обстановку и перебрался в Хабаровский “СКА”, где провел 18 матчей.

Кроме того, “Олимпик” потерпел еще одной кадровой потери — защитник Сергей Кулинич оставил донецкую команду. Клуб и 23-летний футболист пополнил ряды “олимпийцев” в феврале этого года. За это время он принял участие в десяти матчах Премьер-лиги, голов не забивал.

Напомним, что ранее “Олимпик” покинули семь игроков.

Украинские Национальные Новости

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