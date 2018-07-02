"Олимпик" приобрел защитника из российского клуба
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Первым новичком этим летом в составе донецкого “Олимпика” известный болельщикам команды защитник Дмитрий Гришко, сообщает УНН со ссылкой сайт дончан.
Опытный защитник подписал контракт по схеме “1+1”. Экс-капитан “Олимпика” провел в составе “Олимпика” шесть сезонов, сыграл 149 матчей и забил восемь голов. Также он помог “Олимпику” выйти в элитный дивизион и завоевать право участвовать в Лиге Европы.
Примечательно, что летом прошлого года 32-летний футболист решил сменить обстановку и перебрался в Хабаровский “СКА”, где провел 18 матчей.
Кроме того, “Олимпик” потерпел еще одной кадровой потери — защитник Сергей Кулинич оставил донецкую команду. Клуб и 23-летний футболист пополнил ряды “олимпийцев” в феврале этого года. За это время он принял участие в десяти матчах Премьер-лиги, голов не забивал.
Напомним, что ранее “Олимпик” покинули семь игроков.