"Олімпік" придбав захисника з російського клубу

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Першим новачком цього літа в складі донецького “Олімпіку” відомий уболівальникам команди захисник Дмитро Гришко, повідомляє УНН з посиланням сайт донеччан.

Досвідчений оборонець підписав контракт за схемою “1 + 1”. Екс-капітан “Олімпіка” провів у складі “Олімпіку” шість сезонів, зіграв 149 матчів і забив вісім голів. Також він допоміг “Олімпіку” вийти в елітний дивізіон і завоювати право брати участь в Лізі Європи.

Примітно, що влітку минулого року 32-річний футболіст вирішив змінити обстановку і перебрався в Хабаровський “СКА”, де провів 18 матчів.

Окрім того, “Олімпік” зазнав ще однієї кадрової втрати — захисник Сергій Кулинич залишив донецьку команду. Клуб і 23-річний футболіст поповнив ряди “олімпійців” у лютому цього року. За цей час він взяв участь в десяти матчах Прем’єр-ліги, голів не забивав.

Нагадаємо, що раніше “Олімпік” покинули семеро гравців.

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